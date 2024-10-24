NBA／史上第一次父子同台！ 詹姆斯：永遠不會忘記這一刻

湖人當家球星詹姆斯與大兒子布朗尼昨天在與灰狼主場開幕戰中，完成父子連線夢想，詹姆斯全場進帳十六分、五籃板，至於布朗尼則是上場不到三分鐘，但湖人仍靠戴維斯全場卅六分、十六籃板領軍下，以一一○比一○三擊敗灰狼。

湖人今年在選秀會上以第二輪籤選入布朗尼後，讓詹姆斯父子連線理想愈來愈近，熱身賽就曾一同出賽後，昨例行賽開幕戰更吸引不少球迷進場見證這歷史性一刻，包括大聯盟史上首對同場出賽葛瑞菲父子也是座上賓。

第二節剩下四分鐘時，布朗尼與先發上陣的父親詹姆斯一同被換上場，登場後不久詹姆斯就在兒子眼前完成一次切入爆扣，但布朗尼卻沒能把握住父親下一波進攻送出的傳球，在三分線外出手不進，最終僅出賽不到三分鐘就未再登場。

詹姆斯父子如願圓夢後，湖人下半場則是在戴維斯領軍下一度拉開差距，盡管第四節灰狼曾追到四分差距，但詹姆斯關鍵時刻三分球再度取得雙位數領先，最終湖人也以七分差距收下賽季首勝。

談到與布朗尼完成了夢想的父子連線，詹姆斯說：「那一刻，我們一起坐在記分台上，然後一起被換上場，這是我永遠不會忘記的事情，無論我多老了，或是我的記憶開始衰退，我都不會忘記這一刻」。

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