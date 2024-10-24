快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／史上第一次父子同台！ 詹姆斯：永遠不會忘記這一刻

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
湖人球星詹姆斯（後）與兒子布朗尼在主場開幕戰並肩作戰。（法新社）
湖人球星詹姆斯（後）與兒子布朗尼在主場開幕戰並肩作戰。（法新社）

湖人當家球星詹姆斯與大兒子布朗尼昨天在與灰狼主場開幕戰中，完成父子連線夢想，詹姆斯全場進帳十六分、五籃板，至於布朗尼則是上場不到三分鐘，但湖人仍靠戴維斯全場卅六分、十六籃板領軍下，以一一○比一○三擊敗灰狼。

湖人今年在選秀會上以第二輪籤選入布朗尼後，讓詹姆斯父子連線理想愈來愈近，熱身賽就曾一同出賽後，昨例行賽開幕戰更吸引不少球迷進場見證這歷史性一刻，包括大聯盟史上首對同場出賽葛瑞菲父子也是座上賓。

第二節剩下四分鐘時，布朗尼與先發上陣的父親詹姆斯一同被換上場，登場後不久詹姆斯就在兒子眼前完成一次切入爆扣，但布朗尼卻沒能把握住父親下一波進攻送出的傳球，在三分線外出手不進，最終僅出賽不到三分鐘就未再登場。

詹姆斯父子如願圓夢後，湖人下半場則是在戴維斯領軍下一度拉開差距，盡管第四節灰狼曾追到四分差距，但詹姆斯關鍵時刻三分球再度取得雙位數領先，最終湖人也以七分差距收下賽季首勝。

談到與布朗尼完成了夢想的父子連線，詹姆斯說：「那一刻，我們一起坐在記分台上，然後一起被換上場，這是我永遠不會忘記的事情，無論我多老了，或是我的記憶開始衰退，我都不會忘記這一刻」。

布朗尼 戴維斯 詹姆斯

延伸閱讀

NBA／戴維斯笑稱詹皇紀錄夜終於贏球 自認有DPOY水準

NBA／柯瑞狂賺50億成新賽季收入王 11年來首度超越詹皇

NBA／詹皇超越布萊恩登歷史打鐵王 直呼父子同台是上帝禮物

NBA／成功破除開幕戰必敗魔咒 湖人睽違8年再開門紅

相關新聞

NBA／柯瑞準大三元、希爾德補K湯缺口 勇士大勝拓荒者35分

在今年夏天面臨湯普森（Klay Thompson）出走的勇士，今天在新賽季首場比賽作客拓荒者主場，儘管上半場柯瑞（Ste...

NBA／快艇新主場首戰就進OT 哈登關鍵罰球失手含恨不敵太陽

快艇隊豪華新主場Intuit Dome造價20億美元，啟用後首場例行賽就和太陽隊打進延長賽，關鍵時刻哈登（James Harden）2罰1中，錯失追平機會，最後一擊又發球失誤，終場以113：116含恨

NBA／鵜鶘厄運連連！主控墨瑞首戰就左手骨折 恐長期缺陣

鵜鶘隊開幕戰以123：111戰勝公牛隊，但賽後傳出壞消息，休賽季才補強的先發控衛墨瑞（Dejounte Murray）左手骨折，將缺席很長一段時間。 墨瑞本場比賽出戰30分鐘，15投4中，得到1

NBA／小鮑爾繳34分準大三元 黃蜂克服18分落後逆轉火箭

黃蜂隊少主小鮑爾（LaMelo Ball）上季因傷只打22場，黃蜂也只拿下21勝。本季開幕戰黃蜂對上火箭隊，小鮑爾豪取34分8籃板11助攻，幫助球隊克服最多18分落後，終場以110：105完成逆轉勝。

NBA／公牛球哥相隔1013天後進球 墨瑞鵜鶘首秀準大三元奪勝

鵜鶘今天在主場開幕戰迎戰公牛隊，怪物狀元威廉森（Zion Williamson）因病缺陣，英格倫（Brandon Ingram）狂砍33分，帶隊以123：111擊退公牛。 本場比賽是鵜鶘墨瑞（D

NBA／莫蘭特率灰熊退爵士 河村勇輝未上陣、周志豪犯滿

灰熊今天進行新賽季例行賽首戰，在作客爵士主場的賽事中就遭遇嚴苛挑戰，爵士在球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。