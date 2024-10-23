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NBA／戴維斯笑稱詹皇紀錄夜終於贏球 自認有DPOY水準

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾(左)、戴維斯(中)。 法新社
戈貝爾(左)、戴維斯(中)。 法新社

湖人隊39歲巨星詹姆斯（LeBron James）生涯達成各種里程碑，但每次達成紀錄當天，球隊正好都會輸球，湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）今天賽後直呼終於贏了。

詹姆斯與大兒子布朗尼（Bronny James）今天達成聯盟例行賽首次「父子同台」紀錄。

戴維斯受訪時笑稱，「這是我們第一次在詹姆斯完成偉大里程碑時贏球，以前這種時刻我們都輸了，所以沒辦法慶祝，還好這次我們贏了！」詹姆斯得知戴維斯說法後表示，「他在紀錄片《先發五人》也說過這個，今晚我們解決了。」

戴維斯絕對是本場比賽獲勝最大功臣，他全場狂轟36分16籃板，還搧出3次火鍋。當被問到為何封阻時機抓得這麼好，戴維斯回應，「這就是年度最佳防守球員（DPOY）該有的水準！」

事實上，戴維斯雖入選過5次年度防守陣容，但從未拿過DPOY；本場比賽的對手戈貝爾（Rudy Gobert）擁有4座DPOY，他今天繳出13分14籃板1阻攻。

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