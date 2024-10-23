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NBA／透露灰狼防守弱點！八村壘：藍道站在原地發呆
湖人隊今天在開幕戰以110：103力克灰狼隊，日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）受訪時直言，灰狼前鋒藍道（Julius Randle）防守時常發呆，因此刻意攻擊這點。
藍道休賽季因唐斯（Karl-Anthony Towns）交易案來到灰狼，首場比賽他擔任先發，10投5中，得到16分9籃板4助攻。八村壘也擔任先發，首節隔扣灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），全場14投7中，攻下18分5籃板。
八村壘受訪時被問到為何今天打法有侵略性，他解釋，「我們討論到藍道，他有時就站著不動，所以我們談完後，知道必須善用這點。我可以當掩護者，也能從底角攻擊籃框。」
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