NBA／柯瑞狂賺50億成新賽季收入王 11年來首度超越詹皇

NBA 2024-25新賽季今天點燃戰火，根據外媒《Sportico》統計，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在新賽季將會超越湖人巨星詹姆斯（LeBron James），成為NBA收入最高的球員，將詹皇拉下佔據了11年「最會賺」寶座。

根據計算，柯瑞在新賽季場內外收入合計約1.558億美元（約49.9億新台幣），超越詹姆斯的1.337億美元（約42.8億新台幣），榮登NBA目前收入最高的球員。柯瑞已經連續8年位居聯盟薪資第1名，今年夏天他和勇士延長合約，本季年薪高達5580萬美元（約17.9億新台幣）。

過去11個賽季的收入王寶座都由詹姆斯拿下，上一位超越他的人是已故球星布萊恩。 法新社

在場外收入的部分，柯瑞主要是和運動品牌「Under Armour」簽下長期合作，自己也持有股票，加上其他的投資，讓他生涯累積的場外收入超過10億美元（約320億新台幣）。

過去11個賽季詹姆斯都是NBA收入最高的球員，前一位收入超越詹皇的是已故球星布萊恩（Kobe Bryant），他在2012-13球季還是聯盟收入最高球員。 至於第3到5名的球員分別是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），的1.038億美元（約33.3億新台幣），杜蘭特（Kevin Durant）9790萬美元（約31.4億新台幣），第5名則是里拉德（Damian Lillard）的6680萬美元（約21.4億新台幣）。

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