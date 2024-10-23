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NBA／看好勇士成新賽季黑馬 戴維斯：對波傑姆斯基期望很高
勇士隊休賽季失去四冠射手湯普森（Klay Thompson），補強球星計畫又失敗，不過前勇士後衛戴維斯（Baron Davis）相信，勇士會成為新賽季黑馬。
戴維斯接受《ClutchPoints》訪問時談到老東家，「我預測勇士會讓很多人感到驚訝，以球員和教練角度看問題時，上季離第5名只有4場勝差。現在這支球隊能比上季好4場比賽，他們有更多的天賦，對勇士來說，年輕球員將承擔更大責任。」
戴維斯看好二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）崛起，「我對他有很高的期望，我認為他們引進安德森（Kyle Anderson）和希爾德（Buddy Hield）方面做得很棒，有老將可以幫他們贏球。」戴維斯認為有希爾德在身邊，柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）會更有威脅性，他喜歡這支勇士隊。
勇士今年在熱身賽豪取6勝0敗戰績，柯瑞雖在熱身賽傷到手指，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示柯瑞傷勢不嚴重，明天對拓荒者隊的開幕戰能上場。
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