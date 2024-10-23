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NBA／詹皇超越布萊恩登歷史打鐵王 直呼父子同台是上帝禮物
今天是新賽季開幕戰，湖人隊主場迎戰灰狼隊，39歲巨星詹姆斯（LeBron James）終於完成父子同台美夢，還以110：103拿下勝利。
詹姆斯全場16投7中，得到16分5籃板4助攻，生涯投籃未命中數破1萬4482次，超越布萊恩（Kobe Bryant）成為歷史打鐵王。事實上，詹姆斯打法相當高效，生涯命中率高達50.6%；布萊恩則是44.7%。
詹姆斯賽後談到與大兒子布朗尼（Bronny James）同台競技的心情，「我因為在這個聯盟，失去許多家庭時光，有時身處客場，錯過許多他的事。我能擁有這一刻，仍在打球並和兒子一起，這是上帝給我最棒的禮物，會盡力把握。」
布朗尼只上場3分鐘，2投0中，搶到1個進攻籃板。布朗尼受訪時表示，「能與父親第一次上場，真是瘋狂的瞬間，我永生難忘。我真的很努力準備這一切，來這個聯盟打球是很好的機會，我每天都會努力。」
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