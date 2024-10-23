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NBA／成功破除開幕戰必敗魔咒 湖人睽違8年再開門紅
NBA新球季今天開打，湖人也迎來開幕戰，在主場以110：103擊敗灰狼，也是球隊自2016年以來首度在新球季開幕戰奪勝。
湖人前一次在開幕戰贏球已是2016年首戰擊敗火箭，該年是紫金軍團第一個「後布萊恩時代」，該役表現最佳為克拉克森（Jordan Clarkson）的25分，另外當時陣中還有現在效力灰狼的藍道（Julius Randle）及現在還在湖人效力的羅素（D'Angelo Russell），不過湖人雖然開門紅，但該季最後僅有26勝56敗，且自此後再無開幕戰勝利。
此後湖人的開幕戰必敗魔咒持續了近8年，就算過去幾年有戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）坐鎮依舊是一勝難求。直到今天終於靠著戴維斯砍下36分外加16籃板，八村壘18分進帳、詹姆斯也進帳16分，開幕戰勝仗睽違8年再臨湖人主場。
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