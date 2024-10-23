NBA／領冠軍戒激出大爆發 泰托姆：我們是歷史一部分了

衛冕軍塞爾蒂克今天在新賽季開幕戰開打前領取冠軍戒指並掛上隊史第18面冠軍錦旗，對於過去夢寐以求的冠軍戒指總算在今天上手，在開幕戰猛轟37分的塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）也直言，這是夢想成真的一刻，因為現在自己也已經是NBA歷史的一部分。

塞爾蒂克上賽季在總冠軍賽擊敗獨行俠奪下隊史第18冠，並被看好在今天開打的新賽季挑戰2連霸，而在與尼克的開幕戰中，綠衫軍也打出衛冕軍氣勢，全場猛轟平聯盟單場紀錄的29顆三分球，一度領先對手達到30分以上，最終也以23分差距取勝。

JAYSON TATUM TONIGHT:



37 POINTS

10 ASSISTS

4 REBOUNDS

14/18 FG

8/11 3PT

98% TS

+26



Woke up a monster 🔥pic.twitter.com/Mp7cMiiTN0 — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年10月23日

衛冕軍塞爾蒂克今天在新賽季開幕戰開打前領取冠軍戒指。 路透通訊社

而賽前頒發戒指儀式時就對著球迷高呼將再奪一冠的泰托姆，全場狂轟8顆三分球拿下37分，談到賽前總算如願拿到冠軍戒指，他說：「這是我夢寐以求的一刻，我曾經很接近但最終功虧一簣，戒指之夜，這是我從孩童時代就一直在觀看的時刻，現在我成為它的一部分，也是聯盟歷史的一部分，等待是值得的。」

MAKE THAT 29 THREES TO TIE THE NBA RECORD 🤯



The Celtics need just 1 more for history... 🚨🚨



📺 TNT pic.twitter.com/kK9nt6YPYB — NBA (@NBA) 2024年10月23日

塞爾蒂克掛上隊史第18面冠軍錦旗。 法新社

泰托姆坦言，今晚的冠軍錦旗儀式也激發了全隊，「今天的影片裡播放了我們過去8年的起起落落，這讓人情緒激動，當看到冠軍錦旗升起時，以及那些傳奇球員，這感覺真的很酷，這將讓我們永遠連繫在一起，成為一個大家都不會忘記的夜晚。」

泰托姆看著隊史第18面冠軍錦旗升起。 路透

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