NBA／不滿柏金斯叫雷納德退休 格林開酸：他場均2.5分沒人逼

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席開幕戰，ESPN分析師柏金斯（Kendrick Perkins）認為雷納德應該退休。這段言論引發熱議，勇士隊前鋒格林（Draymond Green）選擇聲援雷納德。

現年33歲的雷納德轉戰快艇後傷病不斷，本季又因膝傷無限期缺陣。對此，柏金斯表示，「每個賽季談到雷納德的健康時，這都是問題，我真的認為他該考慮退休。」

格林在自家播客節目表示，對柏金斯的言論感到震驚，他認為雷納德沒有背叛比賽，「他進入NBA後不斷變得更好，提升各方面能力，拿下總冠軍，接著開始受傷。他不是最健康球員，有人懷疑他裝病，顯然不是。」

格林認為柏金斯言論很瘋狂並開酸，「柏金斯在NBA最後3年沒人叫他退休，但大家都覺得他該退了，這3年他場均只有2.5分，但沒人要求他退休。」格林強調雷納德明顯想繼續打球，連詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）這種等級的球員，都有邀請雷納德加入球隊（巴黎奧運）。

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