NBA／歷史時刻！父子連線成真 詹姆斯在布朗尼眼前兇猛爆扣

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在今天的新賽季球隊開幕戰對決灰狼，如願完成與大兒子布朗尼（Bronny James）的父子連線夢想，布朗尼在第二節替補上陣後，兩人也成為NBA史上首對同場同隊出賽的父子，上半場打完詹姆斯拿下8分、3籃板，至於布朗尼僅留下兩次出手未能命中紀錄。

湖人在今年選秀會上以第二輪籤選進詹姆斯之子布朗尼，讓詹姆斯離父子連線夢想愈來愈近，在日前的熱身賽就曾同場出賽後，今天的新賽季開幕戰兩人是否能夠正式在例行賽連線，也成為各界關注焦點，詹姆斯在賽前練投後也表示，「我知道今晚有一些人特別進場觀賽，因為我和布朗尼在同一支球隊，這將會是體育史上很酷的一個時刻。」

而在今天賽前，詹姆斯父子也與到場觀賽的MLB史上第一對同隊出賽父子檔小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與父親老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.）進行互動和合影，比賽開打後詹姆斯也以先發身份出賽，至於布朗尼則是在板凳席上觀賽。

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh — NBA (@NBA) 2024年10月23日

第二節剩下4分鐘時，布朗尼頂替八村壘上陣，生涯首度登上NBA例行賽舞台，也與詹姆斯完成父子連線夢想，詹姆斯隨後也在布朗尼眼前完成一次大鵬展翅爆扣，落地後他第一時間也看向了站在底線的兒子布朗尼，而下一波進攻詹姆斯在從中線突破後將球送到三分線外的布朗尼手中，但布朗尼出手不進，隨後也被換下場，上半場打完湖人以55：42領先灰狼，詹姆斯拿下8分、3籃板，布朗尼則是出手2次未進、抓下1籃板。

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