NBA／泰托姆領軍飆分太瘋狂 尼克哈特笑稱該對他們藥檢

在上賽季領軍奪下隊史第18座冠軍後，塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在新賽季的開幕戰再度展現對比賽的影響力，他全場18次出手命中14球，其中包括三分球11投8中，猛轟37分外帶10助攻，幫助綠衫軍在開幕戰就以23分差距取勝，賽後尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）也直言，泰托姆將成為各隊的大麻煩。

儘管上賽季帶領塞爾蒂克奪下總冠軍，但總冠軍賽MVP榮耀卻被表現更搶眼的搭擋布朗（Jaylen Brown）拿下，而今夏代表美國隊出征巴黎奧運又未獲得重用，讓泰托姆這個夏天的歷程並不算好，不過在新賽季的開幕戰，他就用場上表現為自己說話。

在今天與尼克之戰，上半場泰托姆就砍進6顆三分球，在進攻端如入無人之境，最終他更成為塞爾蒂克隊史第一位以超過7成5命中率拿下至少35分、10助攻的球員，塞爾蒂克也在他領軍下大勝尼克。

JAYSON TATUM TONIGHT:



37 POINTS

10 ASSISTS

4 REBOUNDS

14/18 FG

8/11 3PT

98% TS

+26



Woke up a monster 🔥pic.twitter.com/Mp7cMiiTN0 — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年10月23日

談到泰托姆與塞爾蒂克今天的瘋狂表現，尼克總教練錫伯杜說：「泰托姆會成為各隊的大麻煩，他是一名相當出色的球員，我們必須要全隊一起努力才能防守他。」

在泰托姆領軍下，塞爾蒂克在今天第四節剩下8分多鐘時已經猛轟平聯盟單場紀錄和創開幕戰紀錄的29顆三分球，並且取得超過30分領先，尼克前鋒哈特（Josh Hart）說：「我認為NBA應該要對這支球隊進行藥檢，我真的從未見過如此的表現。」

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