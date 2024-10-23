NBA／戈貝爾幫灰狼省錢！放棄球員選項簽3年1.1億美元延長約

NBA新球季今天開打，湖人也迎來開幕戰，在主場以110：103擊敗灰狼，也是球隊自2016年以來首度在新球季開幕戰奪勝。 湖人前一次在開幕戰贏球已是2016年首戰擊敗火箭，該年是紫金軍團第一個「

2024-10-23 13:56