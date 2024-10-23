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NBA／戈貝爾幫灰狼省錢！放棄球員選項簽3年1.1億美元延長約

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾。 美聯社
戈貝爾。 美聯社

據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰狼隊與中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）達成提前續約協議，新合約為3年1.1億美元。

查拉尼亞指出，戈貝爾放棄2025-26賽季4660萬美元的球員選項，新簽下的3年合約將在2027-28賽季到期，最後一季有球員選項。

這次續約幫灰狼減少下賽季團隊薪資，《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，灰狼下季團隊薪資將低於第二層稅線600萬美元。

現年32歲的戈貝爾上季出賽76場，平均得到14.0分12.9籃板2.1阻攻，拿下生涯第4座次年度最佳防守球員（DPOY）。戈貝爾生涯入選過7次年度防守陣容、4次年度最佳陣容和3次明星賽。

Rudy Gobert 灰狼

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