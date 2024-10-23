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NBA／尼克布里吉斯新投籃姿勢超級卡 愛德華：他玩完了

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克布里吉斯(左)。 路透
尼克布里吉斯(左)。 路透

尼克隊休賽季向籃網隊換來頂級側翼布里吉斯（Mikal Bridges），不過布里吉斯修改投籃姿勢，表現讓許多球迷擔心，灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）也疑似在比賽中吐槽他。

布里吉斯生涯三分球命中率37.5%，加上他曾入選年度防守第一隊，是每支球隊都渴望擁有的優質球員。上季他在籃網出賽82場，平均得到19.6分4.5籃板3.6助攻，三分球命中率37.2%，也讓想爭奪冠軍的尼克，不惜用5個首輪選秀籤交易他。

不過布里吉斯熱身賽表現讓人擔憂，新投籃姿勢不只流暢度消失，出手速度也慢很多，可能更容易被防守者干擾。對此，布里吉斯解釋，「離開大學後我改變一些動作，第2個球季開始遇到瓶頸，目前還在試圖修正回大學時期的姿勢。」

布里吉斯新投籃動作詭異到灰狼愛德華都看不下去，他日前在比賽中說，「這老兄玩完了，投籃姿勢改成這樣。」

布里吉斯熱身賽最終戰外線10投0中，4場比賽命中率僅10.5%。尼克今天與塞爾蒂克隊進行例行賽開幕戰，布里吉斯首節外線3投0中，尼克陷入19分落後，終場以109：132輸球。布里吉斯全場打35分鐘，13投7中，其中外線7投2中，得到16分2助攻。

Anthony Edwards 尼克

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