聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／76人雙星確定缺席開幕戰 主帥諾斯：安比德復健沒挫折
76人隊今年以4年2.12億美元簽下明星前鋒喬治（Paul George），與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成三巨頭，沒想到明天主場開幕戰對公鹿隊，只有馬克西能上場。
據《ESPN》報導，安比德因左膝傷勢管理沒參加熱身賽，他不只會缺席開幕戰，接下來面對暴龍與溜馬隊都會缺陣。76人球團表示，安比德對這項計畫感覺良好，預計本周增加訓練強度，包含隊內賽。
喬治日前面對老鷹隊時，因左膝過度伸展導致骨挫傷，本周將重新接受評估。事實上，76人訓練營前就表態，會對安比德和喬治的上場安排採謹慎態度，試圖讓他們健康度過賽季並進入季後賽。76人總裁莫雷（Daryl Morey）曾說，本季可能不會讓雙星打背靠背比賽。
安比德上賽季因膝傷只打39場例行賽，他已減重25到30磅，希望能減更多。儘管他不喜歡，但會繼續戴著左護膝，維持膝蓋穩定。76人總教練納斯（Nick Nurse）表示，安比德復健沒遇到挫折，他們會堅持計畫，確定他能以最好狀態回歸。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言