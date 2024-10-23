NBA／76人雙星確定缺席開幕戰 主帥諾斯：安比德復健沒挫折

76人隊今年以4年2.12億美元簽下明星前鋒喬治（Paul George），與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成三巨頭，沒想到明天主場開幕戰對公鹿隊，只有馬克西能上場。

據《ESPN》報導，安比德因左膝傷勢管理沒參加熱身賽，他不只會缺席開幕戰，接下來面對暴龍與溜馬隊都會缺陣。76人球團表示，安比德對這項計畫感覺良好，預計本周增加訓練強度，包含隊內賽。

喬治日前面對老鷹隊時，因左膝過度伸展導致骨挫傷，本周將重新接受評估。事實上，76人訓練營前就表態，會對安比德和喬治的上場安排採謹慎態度，試圖讓他們健康度過賽季並進入季後賽。76人總裁莫雷（Daryl Morey）曾說，本季可能不會讓雙星打背靠背比賽。

安比德上賽季因膝傷只打39場例行賽，他已減重25到30磅，希望能減更多。儘管他不喜歡，但會繼續戴著左護膝，維持膝蓋穩定。76人總教練納斯（Nick Nurse）表示，安比德復健沒遇到挫折，他們會堅持計畫，確定他能以最好狀態回歸。

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