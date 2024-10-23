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NBA／新賽季今開幕戰 詹姆斯父子有望連線

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯（左）與布朗尼（右）本季有機會寫下父子同場紀錄。 美聯社
詹姆斯（左）與布朗尼（右）本季有機會寫下父子同場紀錄。 美聯社

美國職籃ＮＢＡ新賽季今天點燃戰火，由聯盟傳統勁旅打頭陣；衛冕軍塞爾蒂克隊在主場領取冠軍戒指並出戰尼克隊，另一戰湖人隊詹姆斯、布朗尼父子可望在對灰狼隊賽事上演史上首度父子連線，讓開幕日就話題不斷。

湖人今年在選秀會第二輪選入詹姆斯之子布朗尼後，從休賽季就話題不斷，父子在日前的熱身賽同時登場還引發話題。

儘管開幕戰如何安排詹姆斯父子的上場時間，湖人總教練瑞迪克受訪時保密到家，但絲毫不影響球迷觀賽熱度，連美國職棒大聯盟史上首對父子同台的老葛瑞菲、小葛瑞菲也預告將進場觀賽。

相差廿歲的葛瑞菲父子，在一九九○年首度以隊友身分一同出賽，父子還曾攜手創下連兩棒全壘打紀錄；對於詹姆斯父子也將改寫ＮＢＡ紀錄，小葛瑞菲說：「從我們第一對父子一起打棒球，到現在第一對父子一起打籃球，對於我和父親來說，能參與這場賽事很重要，我們從創造歷史到現在將見證歷史。」

灰狼在休賽季進行重磅交易，將球隊「一哥」唐斯送往尼克隊，獲得明星前鋒藍道、迪文森佐讓先發與板凳戰力變得更平衡；尼克得到唐斯後，將在開幕日作客塞爾蒂克主場，兩隊被認為是新賽季東區冠軍的兩大熱門。

塞爾蒂克今天賽前將掛上隊史第十八面冠軍錦旗，總教練馬祖拉談到將展開挑戰衛冕之路，直言球隊仍處在零壓力狀態，「這對我們不是壓力，圈內任何人都不會影響到我作為教練該做的事，球賽不是贏就是輸，這不是壓力、而是機會。」

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