NBA／2021梯新秀11人提前續約 勇士庫明加未達共識

今天是2021年選秀梯隊的提前續約截止日，有6名球員完成合約，加上昨天的穆迪（Moses Moody）和先前簽下頂級合約的4位未來當家核心，總共有11位該屆新秀的合約塵埃落定，其中高達9人更是加入「億元俱樂部」，甚至比2020年選秀梯隊還多3人。

這6位新簽約的成員分別是火箭隊的森根（Alperen Sengun）、格林（Jalen Green）；老鷹隊的強森（Jalen Johnson）、鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）、魔術隊的薩格斯（Jalen Suggs）、基斯佩特（Corey Kispert）。

至於4位頂級合約成員則是騎士隊的莫布里（Evan Mobley）、魔術隊的華格納（Franz Wagner）、暴龍隊的巴恩斯（Scottie Barnes）和活塞隊的康寧漢（Cade Cunningham）。

儘管這麼多位同梯都已經拿到延長合約，但被視為金州勇士重要戰力的庫明加（Jonathan Kuminga）卻是遲遲沒有提前達成協議，顯然勞資雙方的談判並未取得共識；當然，另一方面勇士可能也是要觀察庫明加在新賽季的成長狀態，而庫明加也希望透過更強勢表現來贏得一紙頂級合約肯定。

由於沒有提前續約，庫明加將會在明年夏天成為受限制自由球員，勇士仍具備優先報價和跟進合約的權利，來留住這名未來之星。庫明加上季表現大幅躍進，場均攻下16.1分4.8籃板2.2助攻，投籃命中率52.9%。

除了庫明加外，籃網隊的湯瑪斯（Cam Thomas）和今年被交易到芝加哥的吉迪（Josh Giddey）都因各自不同因素沒有提前和球團續約。