NBA／詹姆斯公開挺毒販、捲吹牛老爹醜聞 遭大批球迷出征
NBA新賽季明天開打，湖人隊將在主場迎戰灰狼隊，詹姆斯（LeBron James）有望與大兒子布朗尼（Bronny James）完成「父子同台」戲碼，不過詹皇近日因一則發文，遭大批網友圍剿。
據美聯社報導，現年56歲的毒品販運組織「Black Mafia Family」聯合創始人「Big Meech」2008年因毒品犯運和洗錢罪被判刑30年，近日將被安排入住邁阿密一間中途之家機構，服完剩餘刑期。
詹姆斯除了在球場上具備統治力，自稱是史上最偉大球員（GOAT），場外也積極經營正面運動員形象，擁有無數死忠粉絲支持。沒想到這次他竟公開力挺毒販，發文表示，「歡迎回家，Big Meech。」
網友們紛紛砲轟這個行為，「詹姆斯支持毒販！？不是我的GOAT」、「你是一名職業職業球員，刪掉他」、「喬丹（Michael Jordan）永遠不會這樣做」。
詹姆斯近日爭議不只這一樁，美國樂壇傳奇「吹牛老爹」先前因涉嫌犯下多起性犯罪被逮捕，許多名人因參加過他舉辦的派對遭捲入，其中詹姆斯曾在直播脫口說出，「大家都知道，沒有比吹牛老爹派對更熱鬧的派對了。」
也因此許多球迷都對詹姆斯感到相當失望，至於詹皇本人尚未對這兩起爭議事件做出回應。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
職棒老球迷必備！
▪ 台灣棒球訂製書 收錄珍貴棒球照片圖輯
敬我們的英雄！享受超早鳥價訂閱優惠
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言