NBA／詹姆斯公開挺毒販、捲吹牛老爹醜聞 遭大批球迷出征

NBA新賽季明天開打，湖人隊將在主場迎戰灰狼隊，詹姆斯（LeBron James）有望與大兒子布朗尼（Bronny James）完成「父子同台」戲碼，不過詹皇近日因一則發文，遭大批網友圍剿。

據美聯社報導，現年56歲的毒品販運組織「Black Mafia Family」聯合創始人「Big Meech」2008年因毒品犯運和洗錢罪被判刑30年，近日將被安排入住邁阿密一間中途之家機構，服完剩餘刑期。

詹姆斯除了在球場上具備統治力，自稱是史上最偉大球員（GOAT），場外也積極經營正面運動員形象，擁有無數死忠粉絲支持。沒想到這次他竟公開力挺毒販，發文表示，「歡迎回家，Big Meech。」

Welcome home Big Meech!! 🫡 — LeBron James (@KingJames) 2024年10月17日

網友們紛紛砲轟這個行為，「詹姆斯支持毒販！？不是我的GOAT」、「你是一名職業職業球員，刪掉他」、「喬丹（Michael Jordan）永遠不會這樣做」。

詹姆斯近日爭議不只這一樁，美國樂壇傳奇「吹牛老爹」先前因涉嫌犯下多起性犯罪被逮捕，許多名人因參加過他舉辦的派對遭捲入，其中詹姆斯曾在直播脫口說出，「大家都知道，沒有比吹牛老爹派對更熱鬧的派對了。」

也因此許多球迷都對詹姆斯感到相當失望，至於詹皇本人尚未對這兩起爭議事件做出回應。

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