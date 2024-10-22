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NBA／4年5400萬美元！巫師外線射手確定續留

聯合新聞網／ 綜合外電報導
基斯佩特達成4年5400萬美元的續約協議。 法新社
基斯佩特達成4年5400萬美元的續約協議。 法新社

在2021年選秀會上以首輪第15順位加入巫師的基斯佩特（Corey Kispert），今天與華盛頓巫師達成4年5400萬美元的續約協議

基斯佩特在巫師3年來穩定'ˋ出賽80場比賽，場均貢獻13.4分2.8籃板2助攻，三分球命中率為38.3%。在百廢待舉的巫師中，基斯佩特最後17場例行賽揭擔任先發，場均獲得17.2分。

身為球隊重要射手，基斯佩特已經累積命中459顆三分球，寫下巫師隊史前3賽季命中最多外線紀錄。

「他是一名努力不懈的球員，每個賽季都持續進步；我們很期待他在未來有更進一步的發展。」巫師總管（Will Dawkins）道金森說。

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