NBA／獨行俠3年1800萬美元續留哈迪 最後一年球隊選項
獨行俠與陣中小將哈迪（Jaden Hardy）達成續約共識，雙方將簽下3年1800萬美元的合約，其中最後一年為球隊選項。
現年22歲的哈迪是在2022年第二輪37順位被獨行俠選走，上季出賽73場，在場均13.5分鐘的上場時間內得到7.3分1.8籃板1.5助攻，投籃命中率40.7%，三分命中率36.2%。
另一方面，媒體報導指出，獨行俠決定不跟先前交易過來的葛萊姆斯（Quentin Grimes）簽訂延長合約，將在明年夏天成為受限制自由球員。先前曾傳出雙方正在進行續簽3年合約的談判，但最終並未得到共識。
哈迪和（Spencer Dinwiddie）預定將提供後場替補能量，至於休賽季以3年2700萬美元簽萊的馬歇爾（Naji Marshall），將和葛萊姆斯一起填補瓊斯（Derrick Jones Jr.）離去的缺口。
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