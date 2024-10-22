NBA／墨菲4年1.12億美元續約鵜鶘 主帥讚對球隊很有價值

趕在2021梯新秀續約截止日前，鵜鶘確定和主力前鋒墨菲（Trey Murphy III）達成共識，雙方將簽下4年1.12億美元的合約。據了解，墨菲這份合約未包含激勵條款，也沒有球員選項。

墨菲是在2021年以首輪第17順位加入鵜鶘，逐漸成長蛻變為一名優秀的側翼3D球員，上季繳出平均14.8分4.9籃板2.2助攻，每場命中3記三分球，三分命中率為38.0%。

數據顯示，墨菲和麥凱倫（C.J. McCollum）是鵜鶘隊史僅有2位在多個賽季至少投進150顆三分球的球員。

談到墨瑞順利續約，鵜鶘主帥表示：「在球場上他有身高也有天賦，能防守多個位置；他能搶籃板，能在任何位置投籃，也非常擅長攻擊籃框，他對球隊來說非常有價值。」

值得一提的是，鵜鶘防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）是墨菲的選秀同梯，不過他是直到第二輪才獲選；瓊斯早在去年就和球隊簽下4年5400萬美元的合約。