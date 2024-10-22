NBA／河村勇輝獲合約發文感謝球迷 美媒曝莫蘭特是幕後推手

灰熊隊前天宣布將日本172公分後衛河村勇輝的非保障合約，轉為雙向合約。河村昨天發文感謝球團與球迷們支持。

河村用英文和日文發文寫道，「首先我想感謝灰熊隊所有成員，他們給我這麼棒的機會，我也要感謝一直以來支持我的所有球迷。我已開始我的挑戰，前面還有很多挑戰等著，但我會努力訓練爭取站穩NBA賽場，為球隊勝利做出貢獻。我真的很感謝大家的支持。」

河村因與灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）尬舞，獲得極大關注。河村拿到雙向合約後，莫蘭特第一時間在X分享河村的照片，表達祝福，瀏覽量已破800萬。

YUKI KAWAMURA AND JA MORANT HITTING THE GRIDDY I LOVE IT HERE pic.twitter.com/acMShSbQ2x — Jessica Benson (@jessbensontv) 2024年10月6日

pic.twitter.com/IcO24kN2tJ — Ja Morant (@JaMorant) 2024年10月19日

《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）還爆料莫蘭特的暖心之舉，「莫蘭特一直是河村的幕後最大支持者，灰熊熱身賽首戰結束後，莫蘭特多次提醒攝影師，希望河村有足夠畫面，出現在媒體上。」

河村勇輝拿到的雙向合約非正式合約，雙向合約球員最多能打50場例行賽，但不能參加季後賽。如果河村在NBA出賽，將成為日本史上第4人，前3人是田臥勇太、渡邊雄太和湖人隊混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）。