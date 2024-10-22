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NBA／5年1.505億美元合約 魔術續簽主控薩格斯
根據消息，奧蘭多魔術已經與後衛薩格斯（Jalen Suggs）達成續約協議，雙方將簽下5年1.505億美元的合約，確立球隊主控的地位。
薩格斯是在2021年以首輪第5順位加入魔術，上個賽季才真正有突破性的表現，75場比賽皆擔任先發，場均攻下12.6分3.1籃板2.7助攻1.4抄截，每場命中2記三分球，命中率達39.7%。
更重要的是，薩格斯上季還展現防守端的威力，一舉入選年度防守第2隊，成為霍華德（Dwight Howard）和葛蘭特（Horace Grant）之後第3位進入年度防守陣容的魔術球員。
值得一提的是，薩格斯的同梯隊友華格納（Franz Wagner），今年休賽季才和球隊簽下5年2.24億美元的頂級合約。
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