NBA／2屆灌籃王麥克朗獲魔術雙向合約 隊友：他應得的
魔術隊今天宣布，將2屆灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）非保障合約，轉為雙向合約，他受訪時直呼鬆了一口氣。
魔術總共有5名球員獲得訓練營性質的Exhibit 10合約，最終只有麥克朗成功轉正，他受訪時直言，「這是很特別的時刻，我一直努力爭取機會，這真的很特別，確實讓我鬆了一口氣。」
麥克朗曾代表公牛、湖人和76人隊總共打4場NBA比賽，上季都在發展聯盟打拼，平均上場35.4分鐘，得到25.7分4.7籃板6.6助攻，奪下聯盟得分王和MVP。
麥克朗以灌籃能力聞名，不過他強調，「我一直覺得我不止是扣籃手，那是我的一部分，我非常享受，但那不是我身為球員的全部。」
魔術前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）得知麥克朗合約轉正後表示，「他應得的。他經歷很多事，付出極大努力，在G聯盟有出色賽季，我覺得他能得到這個機會非常好。」
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