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NBA／塞爾蒂克開幕就遇強敵 教頭坦言挑戰衛冕零壓力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA例行賽將在明天點燃戰火，衛冕軍塞爾蒂克將在主場迎戰尼克。 截圖自塞爾蒂克官方X
NBA例行賽將在明天點燃戰火，衛冕軍塞爾蒂克將在主場迎戰尼克。 截圖自塞爾蒂克官方X

NBA例行賽將在明天點燃戰火，首日就將由兩支聯盟傳統勁旅打頭陣出賽，其中衛冕軍塞爾蒂克將在主場迎戰尼克，並於賽前高掛上賽季冠軍錦旗，對於球隊將跨出挑戰二連霸的第一步，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）就直言，將不會因為衛冕身份感到壓力。

塞爾蒂克上賽季在總冠軍賽擊敗獨行俠，奪下隊史第18冠，甩開世仇湖人，獨居聯盟最多冠寶座，且本賽季在聯盟又有不少球隊進行戰力異動的情況下，塞爾蒂克仍被認為很有機會完成二連霸，挑戰成為繼2017、2018年的勇士後，近年首支連霸球隊。

而今天塞爾蒂克總教練馬祖拉就直言，在塞爾蒂克的輝煌歷史下，球隊背負的期待一直都相當大，但這也讓他們習以為常，對於新賽季挑戰衛冕，他們目前也處在「0壓力」狀態，「這對我們不是壓力，這圈子裡的任何人都不會影響到我作為一名教練該做的事情，因為對我們來說球賽不是贏就是輸，這不是壓力而是機會。」

塞爾蒂克將在開幕戰賽前高掛上賽季冠軍錦旗。 美聯社
塞爾蒂克將在開幕戰賽前高掛上賽季冠軍錦旗。 美聯社

儘管對於很多NBA球員來說，生涯要奪下一座冠軍就已經相當不容易，但處在奪冠歷史輝煌的塞爾蒂克陣中，後衛普里查德（Payton Pritchard）直言，只有再拿一座冠軍，才能讓這支塞爾蒂克奠定歷史地位，「我們都知道要奪冠有多難，也很多人拿下冠軍，但想要贏得多次總冠軍，創造一個王朝，這是很難做到且偉大的事情，這就是我們現在努力要實現的目標。」

而塞爾蒂克開幕戰就將面臨尼克的強力挑戰，尼克在今年休賽季一口氣補進布里吉斯（Mikal Bridges）與唐斯（Karl-Anthony Towns）兩名球星，這也讓他們成為塞爾蒂克要在東區再度出線的一大挑戰，不過馬祖拉也強調團隊已經做好準備，「我相信他們都認清自己是誰，也了解他們正在努力做的是什麼事，以及如何將有助於獲勝的因素延續到另外一個賽季。」

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