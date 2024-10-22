NBA／太佛心！葛登4年1.33億美元提前續約 幫金塊省巨額豪華稅
金塊隊上個月與當家後衛穆雷（Jamal Murray）以4年2.08億美元提前續約，如今又和前場悍將葛登（Aaron Gordon）簽下4年1.33億美元延長合約，確保核心陣容能維持下去。
葛登在2020-21年賽季被魔術隊交易到金塊隊，當時金塊送出哈里斯（Gary Harris）、漢普頓（RJ Hampton）以及2025年的首輪選秀權。來到金塊後，葛登從主力得分手變成輔助型球員，聯手約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷和波特（Michael Porter Jr.），幫助金塊在2023年奪下隊史首座冠軍。
葛登目前合約還握有2025-26賽季球員選項，薪資為2280萬美元；葛登選擇先執行明年的球員選項，再多簽3年，包含2028-29年賽季的球員選項和交易補償金。據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，此舉讓金塊下季不會破第二層薪資硬上限，足足可以省下6000萬美元豪華稅。
葛登上季出賽73場，平均能得到13.9分6.5籃板3.5助攻，整體投籃命中率55.6%，三分球命中率29%。
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