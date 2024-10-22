NBA／一季爆發獲5年1.5億美元合約 強森穩固老鷹核心地位

上季表現破繭而出的老鷹前鋒強森（Jalen Johnson），儼然成為老鷹未來中興希望，趕在新賽季開打之前，球團也送上5年1.5億美元的續約協議。

出身自名門杜克大學的強森，是在2021年以首輪第20順位加入老鷹，儘管生涯前兩季場均得分分別是2.4分、5.6分，但上季獲得重用，強森也迎來大爆發的表現。

強森整個賽季一共出賽56場，其中52場擔任先發，平均得到16分8.7籃板3.6助攻1.2抄截，投籃命中率達51.1%，三分命中率35.5%。根據統計，強森是聯盟史上僅有6位在23歲之前至少場均有16分8籃板3助攻外加1記三分球表現的球員。

「強森每年都呈現持續進步，他已經成為團隊的重要組成份子，我們很高興他能夠繼續留在亞特蘭大發展。」老鷹總管費爾茲（Landry Fields）表示。

從進階數據顯示，6呎9吋的強森在攻守轉換中展現絕佳破壞力，投籃命中率達66%，這在出手次數超過120次的球員中高居第8。