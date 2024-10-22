快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／大聯盟葛瑞菲父子將見證詹姆斯父子連線 布朗尼坦言瘋狂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯（左）與布朗尼（右）本季有機會寫下父子同場紀錄。 美聯社
詹姆斯（左）與布朗尼（右）本季有機會寫下父子同場紀錄。 美聯社

身為美國職棒大聯盟MLB史上第一對同隊出賽的父子檔，54歲的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與74歲的父親老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.），將在明天現身湖人主場，觀看NBA史上首對同台登場的父子檔詹姆斯（LeBron James）與布朗尼（Bronny James）的首場例行賽，見證歷史性的一刻。

相差20歲的小葛瑞菲與老葛瑞菲，曾在1990、1991年於水手成為隊友，不僅是大聯盟史上首對成為隊友且一同出賽的父子檔，兩人還曾在1990年9月14日攜手完成連續擊出全壘打的表現，再度創下大聯盟的新紀錄。

MLB史上最著名的葛瑞菲父子檔，明日將出席湖人開幕戰觀看詹姆斯父子檔一同出賽的機會。 美聯社
MLB史上最著名的葛瑞菲父子檔，明日將出席湖人開幕戰觀看詹姆斯父子檔一同出賽的機會。 美聯社

而身為MLB史上最著名的父子檔，葛瑞菲父子也沒打算錯過明天於NBA開幕戰觀看詹姆斯父子檔一同出賽的機會，小葛瑞菲在今天受訪時說：「從我們的第一對父子一起打棒球，到現在是第一對父子一起打籃球，對於我和父親來說，能參與明天的賽事很重要，我們從創造歷史到現在將見證歷史。」

不過湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）對於明天與灰狼的開幕戰，將會如何安排詹姆斯父子的角色，仍是保密到家，「目前都還沒有最終定案。」詹姆斯父子檔日前曾在熱身賽中一同出賽過，不過該場比賽並沒有為彼此送出助攻的機會。

至於布朗尼在得知葛瑞菲父子將出席明天的開幕戰時，則是直言相當期待，「相信這會很瘋狂，因為只有兩個家庭做到這件事，這會是一次很瘋狂的經歷，尤其是他們過去一起完成的成就。」

延伸閱讀

WNBA／自由人走步變罰球遭轟「偷冠軍」詹姆斯、里拉德也怒批

NBA／不確定能否再聯手柯瑞 詹姆斯稱奧運合作是永生回憶

NBA／熱身賽飛老遠作客密爾瓦基 詹姆斯發文抱怨：難以理解

NBA／詹姆斯與兒子同場出賽 賈奈特喊感動

相關新聞

NBA／塞爾蒂克開幕就遇強敵 教頭坦言挑戰衛冕零壓力

NBA例行賽將在明天點燃戰火，首日就將由兩支聯盟傳統勁旅打頭陣出賽，其中衛冕軍塞爾蒂克將在主場迎戰尼克，並於賽前高掛上賽...

NBA／河村勇輝有望寫歷史 八村壘可能開幕戰扛先發

日本身高僅172公分的新生代控球後衛河村勇輝，確定進入NBA曼菲斯灰熊開幕戰名單，有機會成為第4位站上NBA球場的日本人...

NBA／布里吉斯拒尼克提前續約報價 明夏挑戰頂級合約

今年休賽季被籃網交易到尼克的「全勤鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges），有資格在今年10月22日之前提前續約，不過他並未接受球團最多可以提供的兩年6000萬美元報價方案，對於外界來說，這也是十

NBA／2021梯新秀11人提前續約 勇士庫明加未達共識

今天是2021年選秀梯隊的提前續約截止日，有6名球員完成合約，加上昨天的穆迪（Moses Moody）和先前簽下頂級合約的4位未來當家核心，總共有11位該屆新秀的合約塵埃落定，其中高達9人更是加入「億

NBA／詹姆斯公開挺毒販、捲吹牛老爹醜聞 遭大批球迷出征

NBA新賽季明天開打，湖人隊將在主場迎戰灰狼隊，詹姆斯（LeBron James）有望與大兒子布朗尼（Bronny James）完成「父子同台」戲碼，不過詹皇近日因一則發文，遭大批網友圍剿。 據

NBA／新賽季23日開打 衛冕軍塞爾蒂克對戰尼克打頭陣

美國職籃NBA將於台灣時間10月23日展開新賽季，由衛冕軍波士頓塞爾蒂克出戰紐約尼克打頭陣，緊接著則是洛杉磯湖人在主場迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。