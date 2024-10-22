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NBA／火箭端5年1.85億美元提前續約森根 格林也獲3年1.06億

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、森根(右)。 美聯社
格林(左)、森根(右)。 美聯社

今天是2021梯新秀提前續約截止日，火箭隊成功與雙核心森根（Alperen Sengun）和格林（Jalen Green）達成協議。

火箭在2021年選秀會用2個首輪選秀籤，向雷霆隊換回第16順位籤的森根。現年22歲的森根上季出賽63場，平均拿下21.1分9.3籃板5.0助攻，球季尾聲因傷報銷。如今火箭端出5年1.85億美元續約留人，最後一年還有球員選擇權。

上季場均至少21分9籃板5助攻的球員共有6人，包含森根、獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、76人隊安比德（Joel Embiid）和灰狼隊藍道（Julius Randle）。森根也是唐西奇和老鷹隊楊恩（Trae Young）後，首位新秀提前續約5年還握有球員選項的選手。

另外，火箭也和現年22歲的格林達成3年1.06億美元提前續約協議，上季尾聲森根受傷時，格林帶領火箭將連勝延續到11場，整季他出賽82場，平均得到19.6分5.2籃板3.5助攻，整體投籃命中率42.3%，三分球命中率33.2%。

火箭

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