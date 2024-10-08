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NBA／ 湖人、勇士新聞滿天飛 巴克利諷：不懂他們有什麼好的

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人本季補強不明顯，但有詹姆斯父子同場的話題，讓媒體仍大肆報導。 法新社
湖人本季補強不明顯，但有詹姆斯父子同場的話題，讓媒體仍大肆報導。 法新社

根據《NBC Sports》報導，NBA傳奇球星，同時也是知名球評的巴克利（Charles Barkley）日前在受訪時表示，自己已經厭倦看到勇士湖人鋪天蓋地的新球季報導了，他表示：「這2支球隊都不是什麼好隊伍。」

上賽季湖人與勇士分別以第8以及第10種子進入附加賽，湖人成功在附加賽擊敗鵜鶘闖進季後賽，但在首輪就不敵金塊；勇士則是在附加賽就以94：118敗於國王，無緣季後賽。巴克利在《The Jim Jackson Show》中直言：「因為詹姆斯（Lebron James），因為柯瑞（Stephen Curry），《ESPN》把湖人跟勇士寫得很像什麼強力競爭者，才不是呢。」

勇士仍被評為是附加賽邊緣球隊，但只要有柯瑞在就依然是媒體焦點。 路透
勇士仍被評為是附加賽邊緣球隊，但只要有柯瑞在就依然是媒體焦點。 路透

巴克利表示自己真的看膩了這些圍繞著湖人勇士團團轉的新聞，「我愛詹姆斯，他是位傑出的球員，但這2隊真的不是什麼有競爭力的隊伍，所以省省吧。」報導中也提到，由於詹姆斯與柯瑞的星度影響，許多球迷也都無視上賽季2隊的表現，認為他們會是長久的季後賽競爭者。

而巴克利也不是第一次針對這2支球隊發表看法，上個月他在Podcast節目中就認為湖人與勇士下個賽季一定又會在附加賽的周圍徘徊：「他們真的太差了，不懂為何要一直提到他們。」

巴克利不止一次針對湖人與勇士的媒體現象開噴，甚至還被封為「灣區黑粉」。 美聯社
巴克利不止一次針對湖人與勇士的媒體現象開噴，甚至還被封為「灣區黑粉」。 美聯社

勇士 巴克利 湖人

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