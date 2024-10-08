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WNBA／高球也懂！狀元新人后克拉克參戰LPGA

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
剛獲選WNBA新人后的克拉克，常和柯瑞相提並論，想不到場外興趣也一樣是打高球。 美聯社
剛獲選WNBA新人后的克拉克，常和柯瑞相提並論，想不到場外興趣也一樣是打高球。 美聯社

結束WNBA菜鳥賽季的話題球星克拉克（Caitlin Clark），神準外線常被和勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）相提並論，連兩人場外興趣都有相似之處，克拉克確定下月將參加LPGA阿妮卡錦標賽（The Annika driven by Gainbridge at Pelican）的職業業餘配對賽，改打起小白球。

柯瑞是眾所皆知的高球愛好者，克拉克今年季後賽首輪出局後被問到休息時間想做什麼，她回說：「或許打些高球。」她還補充說，會一直打到印第安納氣候太冷為止，「我會成為一名職業高球選手。」

克拉克的玩笑話有了實踐可能，她下月將到佛州的鵜鶘高球俱樂部，在阿妮卡錦標賽的職業業餘配對賽小試身手。

「我很愛高球，所以有這機會參加一場比賽的職業業餘配對賽，且是和像索倫絲坦（Annika Sorenstam）這樣的傳奇一起，十分興奮。」阿尼卡錦標賽的賽事主人正是高球傳奇索倫絲坦，克拉克成為跨界參與的指標球星，她也表示十分期待看到LPGA女將們的身手，「當然，還有在職業業餘配對賽和索倫斯坦一起開球。」

NCAA時期就颳起炫風的克拉克，進入WNBA堪稱無縫接軌，菜鳥球季場均有19.2分、5.7籃板和聯盟最高的8.4助攻，除獲得年度新人殊榮，MVP票選也獲得第4名，且率印第安納狂熱繼2016年重返季後賽，但首輪敗給康乃狄克太陽隊。

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