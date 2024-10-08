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NBA／墨瑞迎鵜鶘首秀 威廉森虧麥凱倫：好久沒和真控衛打球

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘怪物狀元威廉森。 美聯社
鵜鶘怪物狀元威廉森。 美聯社

鵜鶘隊今天展開季前熱身賽，這是墨瑞（Dejounte Murray）轉隊後首戰，怪物狀元威廉森（Zion Williamson）賽後直呼好久沒和真正控球後衛搭配。

麥凱倫（C.J. McCollum）拓荒者時期和里拉德（Damian Lillard）組成後場雙槍，幾乎都擔任得分後衛。不過他2022年被交易到鵜鶘後，接下控球後衛位置，但麥凱倫組織能力一直以來都不算出色。

休賽季鵜鶘與老鷹隊完成交易，得到擁有多年控衛經驗的墨瑞。今天是墨瑞轉隊後首場賽事，老鷹以108：106打敗魔術隊，墨瑞全場9投2中，拿到6分6助攻，威廉森則是11投8中，攻下16分8籃板。

威廉森受訪時提到自己對麥凱倫開玩笑，「這是一段時間以來，我第一次和真正的控球後衛打球。」威廉森接著解釋，「麥凱倫是出色的進攻發動者，但我們真正需要的是他得分。」

C.J. McCollum Dejounte Murray Zion Williamson 鵜鶘

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