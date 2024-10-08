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NBA／不怕德羅展加入壓縮空間 國王穆雷：角色不會改變

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
德羅展是國王隊季前最大補強。 路透
德羅展是國王隊季前最大補強。 路透

國王隊今年夏天透過三方交易找來明星後衛德羅展（DeMar DeRozan），不過「三年級生」穆雷（Keegan Murray）認為，新成員的加入不會改變自己原本角色。

上季穆雷場均有15.2分、5.5籃板和1.7助攻，命中率4成5，外線能力成國王拉開空間的重要成員，他認為球隊現在人人都能進攻，「所以我不覺得我的角色會有所改變。」今天球隊訓練營後受訪的他表示，目前也沒感受到有特別變化，正進行平穩地適應期，也沒人要求他特別改變，「所以我會繼續保持侵略性。」

國王隊穆雷。 法新社
國王隊穆雷。 法新社

國王整體進攻體系不會有太大改變，不過德羅展的加入也給新東家提供另種選擇，當需要半場陣地戰時，多了可以執行的成員。

「我們跑位相同，四處跑動，很多球的傳導，球員跑位，但當你需要一個進球時，我覺得他會是那個人，能成功完成這樣的進攻，每個人在這樣的進攻都能成功。」穆雷說。

上季身披公牛隊的德羅展今年35歲，6度入選明星賽的他上季仍有場均24分、4.3籃板和5.3助攻表現，周四和勇士隊的熱身賽有機會首次上陣。

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