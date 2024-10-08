NBA／三分球加精彩助攻 河村勇輝灰熊首秀5分、3助攻

灰熊隊今天與獨行俠隊上演首場季前熱身賽，灰熊兩位新秀河村勇輝與周志豪（Zach Edey）的表現受到關注，最終河村勇輝以替補身分出賽9分鐘拿下5分、3助攻，周志豪則是先發上陣18分鐘拿下6分、7籃板，灰熊終場也以121：116擊敗獨行俠。

灰熊今天作客獨行俠主場，已9個月未出賽的主控莫蘭特（Ja Morant）以及今年選秀會上選入的周志豪、威爾斯（Jaylen Wells ）和上月初簽下的日籍後衛河村勇輝都亮相，獨行俠則在一哥唐西奇（Luka Doncic）以及厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）都缺陣的情況下迎戰。

灰熊首輪新秀加拿大華裔中鋒周志豪備受關注。 美聯社

今年選秀會首輪就被灰熊相中的加拿大華裔中鋒周志豪，今天就以先發身分登場，第2節接獲莫蘭特一次打板傳球，完成空中接力雙手爆扣，全場進帳6分、7籃板、1阻攻、1抄截。

AYYYE WE COULD GET USED TO THIS 😏@JaMorant ➡️ @zach_edey



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身高173公分的河村勇輝首秀也完全不怯場，第4節被換上場後隨即接獲拉拉維亞（Jake LaRavia）的助攻投進三分球，隨後又要到犯規站上罰球線兩罰俱中；在個人得分有進展後，他更是接連送出助攻給隊友，其中包括送出一記地板妙傳給赫夫（Jay Huff）完成反手爆扣，一路打到比賽結束，NBA熱身賽首秀拿下5分、3助攻，表現可圈可點。

Yuki Kawamura with rebound and no-look dime 🥽@jaylen_wells gets the hoop & harm 💪@929espn pic.twitter.com/RnoAF2PuMi — Grind City Media (@grindcitymedia) 2024年10月8日

TRIPLE FROM YUKI KAWAMURA 👌#河村勇輝



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暌違多時再度披上灰熊戰袍出賽的莫蘭特則有13分、4籃板、3助攻演出，儘管第2節一度扭傷右腳，但並未影響後續出賽，賽後直言沒有大礙。

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