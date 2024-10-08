NBA／安比德、喬治沒打照贏 76人熱身賽狂電紐西蘭對手55分

76人隊今年夏天積極補強，今天熱身賽首戰也寫下大比分勝利，且當家球星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）都沒上場，仍以139：84血洗紐西蘭破壞者隊。

馬克西（Tyrese Maxey）成為第一節拉開比數的要角，打滿第一節的他展現超效率，7投5中攻下15分，包括5投4中的三分球，外帶3助攻，率76人首節取得40：19的絕對領先；第二節76人再灌進42分，半場領先達81：45，勝負提前底定。

15 PTS | 5-7 FG | 4-5 3FG | 3 AST@TyreseMaxey after Q1 🔥 pic.twitter.com/KMcfl22kVd — Philadelphia 76ers (@sixers) 2024年10月7日

76人新成員葛登（Eric Gordon）和佐蒙德（Andre Drummond）都是今天先發成員，投進全場第一球的佐蒙德，還有底角飆進三分球的演出，最終只出賽14分鐘就有11分和7籃板。

佐蒙德上一度例行賽投進三分球已是美國時間2020年2月24日，今天展現苦練的跳投成果，讓76人征戰新賽季多了另項武器。

新秀麥肯（Jared McCain）今天獲得全隊最久的28分鐘上場時間，外線9投4中攻下15分和7助攻。

76人第二場表演賽將於台灣時間本周六出戰灰狼隊。

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