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NBA／3年5900萬美元！魔術中鋒卡特受傷後馬上獲延長合約
魔術隊中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）今天在熱身賽與鵜鶘隊交手時傷退，不過根據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，卡特與魔術以3年5900萬美元延長合約。
魔術今天在熱身賽與鵜鶘交手，卡特上場20分鐘，拿到4分6籃板。據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，卡特比賽中左腳踝受傷，被攙扶回休息室。卡特在球員通道扔掉頭帶，還沮喪地爆粗口。
卡特職業生涯傷勢不斷，上季出賽55場，平均得到11.0分6.9籃板1.7助攻，還有0.6抄截及0.5阻攻，三分球命中率37.4%。
卡特原先4年5000萬美元合約將在2025-26賽季到期，如今簽下3年5900萬美元延長合約，要到2028-29賽季才到期。
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