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NBA／接師傅「沃神」留下空缺！知名記者查拉尼亞加入ESPN

聯合新聞網／ 綜合報導
查拉尼亞。 截圖自查拉尼亞X
查拉尼亞。 截圖自查拉尼亞X

知名籃球記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先前宣布退休，查拉尼亞（Shams Charania）在個人社群發文宣布，自己將加入《ESPN》，填補沃納羅斯基留下空缺。

查拉尼亞與沃納羅斯基曾在《Yahoo Sports》共事過，查拉尼亞被視為沃納羅斯基的徒弟。沃納羅斯基後來轉戰ESPN；查拉尼亞則加入《The Athletic》，這幾年兩人被球迷們視為競爭對手，經常比較雙方爆料速度和準確性。

沃納羅斯基今年宣布退休；查拉尼亞則是合約到期。查拉尼亞今天在社群發文宣布，「我很榮幸加入ESPN作為資深NBA內部人士，我等不及成為ESPN令人難以置信的團隊其中一員，為全世界體育觀眾提供服務。」

據《The Athletic》資深作家馬臣（Andrew Marchand）先前爆料， 沃納羅斯基為了退休，放棄與ESPN的3年2000萬美元合約。目前查拉尼亞新合約價碼沒有被公開。

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