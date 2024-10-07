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中職／年度第一到手 兄弟教頭：還要成為真正的總冠軍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟今天奪下年度第一，圖中為教頭平野惠一。中信兄弟提供
中信兄弟今天奪下年度第一，圖中為教頭平野惠一。中信兄弟提供

中信兄弟隊今天以4：3逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，確定將以下半季冠軍、全年勝率第一之姿進入總冠軍賽，過去一年失去的榮耀，如今有了再次挑戰的機會，總教練平野惠一帶隊第一年寫下佳績，他說：「我們還有台灣大賽要打，要成為真正的總冠軍。」

兄弟在2021、22年完成二連霸，去年歷經季中換帥，從林威助到彭政閔執掌兵符，最終全年只排在第4位，無緣進入季後賽，因此中斷霸業，季後教練團改朝換代，由平野接掌兵符，歷經開季的磨合漸入佳境。

兄弟先鎖定下半季冠軍，今天進一步確定全年第一到手，將進入總冠軍賽等待對手，平野賽後也召集全隊留在場上，拿起麥克風向洲際球場的球迷告白。

他說：「恭喜大家，我們一起拿下年度第一了，你們是台灣最棒的球迷。每場比賽都看到很多球迷進來幫我們加油，今年可以拿到年度第一，多虧了大家的支持。」他也提到，球隊去年只拿到第4，相信球迷也很不甘心，「但是，今年我們是年度第一喔！」

平野強調任務未完，接下來還有台灣大賽要打，要成為真正的總冠軍。平野隨後也轉向選手大喊「集合」，高喊選手最棒，語畢補上「屏東」逗樂球迷。

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