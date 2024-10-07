WNBA／斬斷王牌3連霸美夢 紐約自由人力拚隊史首冠
例行賽戰績高居聯盟第一的紐約自由人隊，在今天對決中以76比62力壓拉斯維加斯王牌隊，系列賽取得3勝1敗，順利挺進最後的總冠軍戰，也報了去年在決賽落敗的一箭之仇，繼續朝冠軍邁進。
自由人當家射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）三分球8投5中攻下22分7籃板，另一位主力斯圖爾特（Breanna Stewart）則是進帳19分14籃板5助攻4阻攻，聯手斬斷王牌隊的3連霸美夢。
「王牌隊讓我們成為一支更好的球隊。」優涅思庫賽後表示。上季總冠軍賽，王牌隊在人手欠缺情況下，第4戰以1分之差險勝自由人，成為2002年洛杉磯火花隊之後首支完成連霸的球隊。
王牌隊當家球星威爾森此戰獲得19分10籃板5阻攻，但可惜的是，球隊仍舊結束了季後賽主場12連勝，也無緣成為休士頓彗星隊首支達成3連霸偉業的球隊。已經解散的休士頓彗星曾在1997到2000年期間完成4連霸。
康乃狄克太陽今天以10分之差擊敗明尼蘇達山貓，系列賽扳成2比2平手，將在第5戰決一生死，爭取另一張總冠軍賽門票。
紐約自由人隊是第6次殺進總冠軍賽，但先前5次都鎩羽而歸；今年兵強馬壯的她們，將全力爭取隊史首冠。
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