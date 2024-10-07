NBA／太神！唐西奇隨手拋進超遠距離投籃 隊友慘輸10萬美元

獨行俠2年級生萊夫利（Dereck Lively II）本季年薪不過500萬美元，但今天他與陣中老大唐西奇（Luka Doncic）的一次打賭卻讓他損失10萬美元之多！

今天獨行俠舉行了一年一度的球隊內部公開訓練賽，讓球迷能夠免費進場觀看，儘管先前唐西奇左小腿出現傷勢，他仍舊在場上和隊友互動，甚至還跟萊夫利打賭，自己能不能從罰球線把球投進對面的籃框。

結果沒想到唐西奇隨手一拋，球居然飛越整個球場，精準無比地投進籃框，引來全場球迷瘋狂大叫，萊夫利更是「氣到」把毛巾甩向唐西奇身上。

Full court MAGIC 🪄 pic.twitter.com/KVyx3xQk2U — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2024年10月6日

事後有球迷在社群媒體放了這段影片，並且好奇詢問萊夫利這一波是賭輸多少錢？上演神奇一投的唐西奇隨後轉發貼文，透露自己贏了10萬美元。

100k @DereckLively https://t.co/1f6dp4yrBe — Luka Doncic (@luka7doncic) 2024年10月6日

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