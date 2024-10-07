NBA／太神！唐西奇隨手拋進超遠距離投籃 隊友慘輸10萬美元

獨行俠2年級生萊夫利（Dereck Lively II）本季年薪不過500萬美元，但今天他與陣中老大唐西奇（Luka Doncic）的一次打賭卻讓他損失10萬美元之多！
今天獨行俠舉行了一年一度的球隊內部公開訓練賽，讓球迷能夠免費進場觀看，儘管先前唐西奇左小腿出現傷勢，他仍舊在場上和隊友互動，甚至還跟萊夫利打賭，自己能不能從罰球線把球投進對面的籃框。
結果沒想到唐西奇隨手一拋，球居然飛越整個球場，精準無比地投進籃框，引來全場球迷瘋狂大叫，萊夫利更是「氣到」把毛巾甩向唐西奇身上。
事後有球迷在社群媒體放了這段影片，並且好奇詢問萊夫利這一波是賭輸多少錢？上演神奇一投的唐西奇隨後轉發貼文，透露自己贏了10萬美元。
湖人今天在熱身賽迎戰太陽隊，布朗尼（Bronny James）第二節登場，首度與父親詹姆斯（LeBron James）同時上場，寫下聯盟歷史性的一刻。
布朗尼熱身賽首戰打16分鐘，6投1中拿下2
例行賽戰績高居聯盟第一的紐約自由人隊，在今天對決中以76比62力壓拉斯維加斯王牌隊，系列賽取得3勝1敗，順利挺進最後的總冠軍戰，也報了去年在決賽落敗的一箭之仇，繼續朝冠軍邁進。
自由人當家射手優
獨行俠2年級生萊夫利（Dereck Lively II）本季年薪不過500萬美元，但今天他與陣中老大唐西奇（Luka Doncic）的一次打賭卻讓他損失10萬美元之多！
今天獨行俠舉行了一年一度
國王隊休賽季得到球星德羅展（DeMar DeRozan），他最近受訪時大力稱讚24歲後衛艾利斯（Keon Ellis），直呼他讓人想起防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）。
艾利斯擁有優異防
2023年對於里拉德（Damian Lillard）來說堪稱是人生劇烈變化的一年，工作上他向拓荒者提出交易申請，最終被送到密爾瓦基；私人方面，里拉德更和妻子打了離婚官司，還有3個孩子的事情。
公
洛杉磯湖人今天進行第2場季前熱身賽，球星詹姆斯（LeBron James）和兒子布朗尼（Bronny James）在第二節同時上場，締造NBA史上首度父子同台的歷史畫面，只可惜湖人最終以114比118不敵鳳凰城太陽。
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