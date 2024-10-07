NBA／與安戴托昆波組最具統治力搭檔 里拉德：我認為可以

2023年對於里拉德（Damian Lillard）來說堪稱是人生劇烈變化的一年，工作上他向拓荒者提出交易申請，最終被送到密爾瓦基；私人方面，里拉德更和妻子打了離婚官司，還有3個孩子的事情。

公私兩端都面臨如此大的變動，導致里拉德在公鹿的第一年難以有足夠時間磨合，連帶也影響了轉隊後的整體球隊表現。特別是在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）掛傷之後，公鹿再度首輪飲恨，慘遭第6種子溜馬淘汰。

但過去的景象就讓它過去，里拉德誓言在新賽季扭轉局面。

近日當被問到是否和安戴托昆波能成為聯盟最有統治力的搭檔組合時，里拉德毫不猶豫直言，「是的，我認為我們可以。這不是我們要去做什麼特別的事，他的優勢和我的優勢是相輔相成的。」

里拉德認為自己和「字母哥」都不是擅於表達的人。「但我們之間的溝通愈來愈多，彼此不斷交流，我們都對於新賽季感到興奮。」里拉德表示，隨著兩人相處時間更多，默契也會提升，表現自然就會更好。

「我們都需要保持積極進取，明白在什麼時候和什麼情況下我們可以利用對方創造優勢，我們要相信這一點。隨著時間的推移，我們變得越來越好，新的賽季會更好。」里拉德說。

商品推薦