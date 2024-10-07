PLG／成軍10年 勇士回歸、啦啦隊換新戰袍

成軍邁入第10年的台北富邦勇士隊，今天季前媒體日首度公開全新年度主視覺與行銷規劃，兩件新賽季新球衣也曝光，連續兩年拿下PLG年度啦啦隊的Fubon Angels也穿著全新制服亮相，團隊一起宣告「BE BRAVES」口號，象徵勇氣、團結，以及無畏挑戰的精神。

勇士年度口號「BE BRAVES」成主視覺重點，並以冷色調的藍色作為主要配色，象徵著冷靜、專注與無限的可能性，同時也與球隊主題色相契合。

主視覺背景中的抽象線條和城市元素則呈現速度感和現代感，代表著勇士與臺北這座城市的連結，閃電是能量的匯集，新加入的球員像是陳又瑋、張鎮衙和莫巴耶和洋將金恩等都到齊，象徵帶來全新的能量。

PLG新賽季將於26日點燃戰火，勇士開幕戰將迎戰桃園璞園領航猿隊，為2024到25年賽季例行賽揭開序幕，球隊也規劃各次主場周主題，明天晚上6點起就優先開放季票球迷購買，10日中午12點正式開賣，10月到12月例行賽主場門票則從14日起開放購買。

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