NBA／盛讚國王年輕後衛艾利斯 德羅展：讓我想起卡盧索
國王隊休賽季得到球星德羅展（DeMar DeRozan），他最近受訪時大力稱讚24歲後衛艾利斯（Keon Ellis），直呼他讓人想起防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）。
艾利斯擁有優異防守能力，上季例行賽尾聲破繭而出，3月場均7.5分1.8抄截，三分命中率44.2%；4月場均10.5分1.3抄截，三分命中率47.6%。
國王近期展開訓練營，新援德羅展盛讚艾利斯，「這年輕人太棒了！我去年就注意到他，特別是他在防守端的表現，但這次和他一起在場上，看見他的防守意識，真的很驚人，他的投籃也非常出色，真的令人驚豔。」
「他讓我想起卡盧索，那種球員你非常想他在球隊中，頑強努力完成所有髒活，並在防守方面全力以赴的球員。」德羅展說。
德羅展和卡盧索共同在公牛隊打拼3年，今年休賽季德羅展透過先簽後換加入國王；卡盧索則被交易到雷霆。卡盧索曾在2019-20賽季幫湖人奪冠，上季場均10.1分3.8籃板3.5助攻，還有1.7抄截和1.0阻攻，三分命中率40.8%，球季結束後獲選年度防守陣容第二隊。
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