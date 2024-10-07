NBA／詹姆斯父子同台締造歷史 北美四大職業運動第5次

洛杉磯湖人今天進行第2場季前熱身賽，球星詹姆斯（LeBron James）和兒子布朗尼（Bronny James）在第二節同時上場，締造NBA史上首度父子同台的歷史畫面，只可惜湖人最終以114比118不敵鳳凰城太陽。

缺席湖人首場熱身賽的詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis），今天對上太陽時一起披掛先發上陣。

NBA HISTORY.



LeBron and Bronny James are the FIRST father-son duo to take the floor together 🔥👏 pic.twitter.com/ywmxN7oWSS — NBA TV (@NBATV) 2024年10月7日

詹姆斯小試身手，僅打了16分鐘，但高效攻下19分、5籃板、4助攻，還包括一次失去平衡的左手上籃完成3分打，完全看不出來今年底他就要滿40歲。

不過全場的焦點，都在看詹姆斯何時和兒子布朗尼（Bronny James）同台。湖人總教練瑞迪克（J.J.Redick）沒讓大家等太久，第二節開賽，就把詹姆斯和布朗尼同時放在場上，引起全場一陣歡呼。

布朗尼似乎感受到壓力，一上場就接連發生2次失誤，全場打了13分鐘，1投0中，另有2籃板也發生4次失誤。

根據美國媒體統計，過去美國職業運動共出現4次父子同台畫面，其中美式足球（NFL）、職業冰球（NHL）各1次，美國職棒大聯盟（MLB）2次。

BRONNY JAMES IS LOVING HIS DAD'S WORK!! 👏 👑



LeBron is here doing his usual ridiculousness and Bronny is feeling it from the sidelines!!#NBA pic.twitter.com/HW4iJVlLrz — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 2024年10月7日

在MLB當中最有名的就是小葛瑞菲（Ken GriffeyJr.）、老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.）父子檔，他們在1990年成為大聯盟史上第一對同隊且又同時上場的父子檔，更曾在比賽中上演「父子背靠背」開轟的戲碼。

布朗尼在今年NBA選秀第2輪第55順位被湖人挑走，當時外界都認為象徵意義大於實質意義。日前才滿20歲的他，從湖人前2場熱身賽表現來看，例行賽開打後，應該會被下放到發展聯盟繼續磨練。

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