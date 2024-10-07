NBA／媒體日就埋伏筆！哈利伯頓與PUMA簽多年鉅約

據《ESPN》球鞋線記者德波拉（Nick DePaula）報導，溜馬隊少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與PUMA簽下一份多年鉅約，未來有望推出個人鞋款。

哈利伯頓2020年進入NBA後，與Nike簽訂一份球鞋合約。不過今年媒體日他穿上樂福鞋，而不是運動鞋，還將襪子翻過來，蓋掉NIKE的Logo，被外界猜測可能和其他品牌簽約。

如今德波拉的報導證實這點，目前合約細節未公布，但未來有機會看見哈利伯頓個人鞋款問世。

PUMA目前旗下NBA球星等級代言人只有黃蜂隊小鮑爾（LaMelo Ball），去年簽下拓荒者隊選秀探花韓德森（Scoot Henderson），哈利伯頓有望成為PUMA未來的門面。

Pacers Tyrese Haliburton has signed a “massive” multi-year sneaker deal with Puma, per @NickDePaula 😳 pic.twitter.com/wywbqTbHul — Nice Kicks (@nicekicks) 2024年10月6日

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