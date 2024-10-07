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NBA／塞爾蒂克痛宰金塊26分 阿布達比熱身賽2連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克球星布朗灌籃。 美聯社
塞爾蒂克球星布朗灌籃。 美聯社

衛冕軍塞爾蒂克與西區勁旅金塊在阿布達比進行2場熱身賽，綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）聯手飆分，終場以130：104痛宰金塊，幫助塞爾蒂克在阿布達比取得2連勝。

塞爾蒂克本場比賽仍是主力全員出擊，金塊只有當家球星約柯奇（Nikola Jokic）和二哥穆雷（Jamal Murray）坐鎮，波特（Michael Porter Jr. ）、葛登（Aaron Gordon）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都沒登錄。

塞爾提克上半場取得67：60領先，第三節金塊將主力換下，綠衫軍單節狂轟42分，終場在阿布達比奪下2連勝。布朗全場攻下21分，泰托姆有17分進帳；金塊方面，約柯奇半場就拿到20分7籃板，穆雷貢獻11分。

布朗賽後受訪時談到這次在阿布達比打球的心得，「我覺得非常棒，讓體育賽事全球化發展，中東地區正在發展許多項目，將體育和娛樂帶進這個區域。」

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