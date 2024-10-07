NBA／歷史性的一刻！布朗尼與詹姆斯首次「父子同台」

湖人今天在熱身賽迎戰太陽隊，布朗尼（Bronny James）第二節登場，首度與父親詹姆斯（LeBron James）同時上場，寫下聯盟歷史性的一刻。
布朗尼熱身賽首戰打16分鐘，6投1中拿下2分，賞給對手3個火鍋，但上場時間完全和詹姆斯分開。
今天第二節開打時布朗尼登場，與詹姆斯同場競技，不過布朗尼表現不佳，打4分鐘就發生3次失誤，1分未得。詹姆斯則是火力全開，12投8中，攻下19分6籃板4助攻2阻攻，半場打完湖人以69：57領先太陽。
湖人今天在熱身賽迎戰太陽隊，布朗尼（Bronny James）第二節登場，首度與父親詹姆斯（LeBron James）同時上場，寫下聯盟歷史性的一刻。
布朗尼熱身賽首戰打16分鐘，6投1中拿下2
進入關鍵合約年的庫明加（Jonathan Kuminga），其新賽季的表現不僅會牽動個人未來合約，更會大幅影響勇士新賽季能夠走多遠。而對庫明加來說，如何定位他的角色，特別是像勇士這般小球隊型，很可能也
勇士今天在夏威夷檀香山與快艇展開熱身賽之旅，選秀會上從雷霆交易過來的後衛華特斯（Lindy Waters III），在比賽最後時刻展現大心臟，接獲傳球轟進絕殺三分球，幫助勇士以91比90逆轉勝。
尼克隊日前發動交易得到明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns），今天尼克與黃蜂隊在熱身賽交手是唐斯轉隊後首戰，上場15分鐘，7投2中，攻下10分4籃板，幫助尼克以111：109險勝。
衛冕冠軍塞爾蒂克和更前一年的總冠軍金塊在阿布達比進行了季前熱身賽，甫贏得FMVP的布朗（Jaylen Brown），不忘小小展示一下「學霸」能力，賽前特別用阿拉伯語向現場所有球迷致謝，也拉近了彼此距離
NBA熱身賽正式拉開序幕，不過勇士側翼悍將維金斯（Andrew Wiggins）卻因身體不適，恐怕無法順利參加首戰。
維金斯在2019~20賽季從灰狼轉戰勇士，並在2022年幫助球隊得到總冠軍。
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