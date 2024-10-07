NBA／歷史性的一刻！布朗尼與詹姆斯首次「父子同台」

湖人今天在熱身賽迎戰太陽隊，布朗尼（Bronny James）第二節登場，首度與父親詹姆斯（LeBron James）同時上場，寫下聯盟歷史性的一刻。

布朗尼熱身賽首戰打16分鐘，6投1中拿下2分，賞給對手3個火鍋，但上場時間完全和詹姆斯分開。

今天第二節開打時布朗尼登場，與詹姆斯同場競技，不過布朗尼表現不佳，打4分鐘就發生3次失誤，1分未得。詹姆斯則是火力全開，12投8中，攻下19分6籃板4助攻2阻攻，半場打完湖人以69：57領先太陽。

LeBron James. Bronny James.



The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) 2024年10月7日

商品推薦