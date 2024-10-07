NBA／合約還剩1年！快艇宣布塔克新賽季不會隨隊

快艇39歲老將塔克（PJ Tucker）未出席媒體日，球團今天宣布與他達成共識，將繼續為他尋找新下家，不會隨隊出賽。

塔克上季因哈登（James Harden）交易案來到快艇，上季曾公開抱怨上場時間不足，被罰款7萬5000美元。塔克休賽季執行1150萬美元球員選項，本季是他合約最後一年。

如今快艇發聲明表示塔克不會留在球隊上，「塔克是一名生涯取得很多成就的職業球員，他還希望達成更多目標。我們將繼續與塔克團隊合作，幫他找合適的解決方案。」

塔克是一名出色的防守型前鋒，生涯出賽883場，有666場擔任先發，場均28.2分鐘，得到6.6分5.4籃板，三分球命中率36.6%，他曾在2020-21賽季幫助公鹿隊奪冠，上季在76人和快艇總共只出賽31場，平均只有1.7分2.7籃板。

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