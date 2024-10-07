快訊

酒店妹欠債起殺心...狠殺男友水泥封屍棄置 最終判關27年半定讞

賴總統提出「祖國論」後 中共33機艦出海擾台

台東離奇車禍屍塊散布…死者身分曝光 當「城市遊俠」慘死街頭

NBA／唐斯改披尼克戰袍首戰 布朗森：需要時間磨合

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森。 美聯社
布朗森。 美聯社

尼克隊日前發動交易得到明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns），今天尼克與黃蜂隊在熱身賽交手是唐斯轉隊後首戰，上場15分鐘，7投2中，攻下10分4籃板，幫助尼克以111：109險勝。

尼克隊今天排出的先發陣容是布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特（Josh Hart）、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯。

本場比賽半場打完61：61平手，布朗森和唐斯下半場都沒再上場，布朗森賽後坦言與唐斯還需要多磨合，「確實需要時間，每個人都願意為勝利付出努力時，某個時間點就會形成好的化學反應，我們持續溝通，對成為隊友感到興奮。」

這是唐斯進入聯盟後首次轉隊，他不確定何時才能建立默契，「每天都在理解彼此習慣，並不斷提升，這是關鍵。」唐斯還說，「這些傢伙都非常特別，都很有天賦且很努力。」

唐斯 尼克 布朗森

相關新聞

NBA／歷史性的一刻！布朗尼與詹姆斯首次「父子同台」

湖人今天在熱身賽迎戰太陽隊，布朗尼（Bronny James）第二節登場，首度與父親詹姆斯（LeBron James）同時上場，寫下聯盟歷史性的一刻。 布朗尼熱身賽首戰打16分鐘，6投1中拿下2

NBA／休賽季加強投射能力 庫明加自認最適合打小前鋒

進入關鍵合約年的庫明加（Jonathan Kuminga），其新賽季的表現不僅會牽動個人未來合約，更會大幅影響勇士新賽季能夠走多遠。而對庫明加來說，如何定位他的角色，特別是像勇士這般小球隊型，很可能也

NBA／射手小將上演逆轉絕殺秀 勇士主帥：很高興能擁有他

勇士今天在夏威夷檀香山與快艇展開熱身賽之旅，選秀會上從雷霆交易過來的後衛華特斯（Lindy Waters III），在比賽最後時刻展現大心臟，接獲傳球轟進絕殺三分球，幫助勇士以91比90逆轉勝。

NBA／唐斯改披尼克戰袍首戰 布朗森：需要時間磨合

尼克隊日前發動交易得到明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns），今天尼克與黃蜂隊在熱身賽交手是唐斯轉隊後首戰，上場15分鐘，7投2中，攻下10分4籃板，幫助尼克以111：109險勝。

NBA／無懼媒體炒作雙探花競合關係 布朗：團隊優先大於個人

衛冕冠軍塞爾蒂克和更前一年的總冠軍金塊在阿布達比進行了季前熱身賽，甫贏得FMVP的布朗（Jaylen Brown），不忘小小展示一下「學霸」能力，賽前特別用阿拉伯語向現場所有球迷致謝，也拉近了彼此距離

NBA／父親過世後再傳身體不適 維金斯確定缺陣勇士首場熱身賽

NBA熱身賽正式拉開序幕，不過勇士側翼悍將維金斯（Andrew Wiggins）卻因身體不適，恐怕無法順利參加首戰。 維金斯在2019~20賽季從灰狼轉戰勇士，並在2022年幫助球隊得到總冠軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。