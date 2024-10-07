NBA／唐斯改披尼克戰袍首戰 布朗森：需要時間磨合
尼克隊日前發動交易得到明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns），今天尼克與黃蜂隊在熱身賽交手是唐斯轉隊後首戰，上場15分鐘，7投2中，攻下10分4籃板，幫助尼克以111：109險勝。
尼克隊今天排出的先發陣容是布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特（Josh Hart）、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯。
本場比賽半場打完61：61平手，布朗森和唐斯下半場都沒再上場，布朗森賽後坦言與唐斯還需要多磨合，「確實需要時間，每個人都願意為勝利付出努力時，某個時間點就會形成好的化學反應，我們持續溝通，對成為隊友感到興奮。」
這是唐斯進入聯盟後首次轉隊，他不確定何時才能建立默契，「每天都在理解彼此習慣，並不斷提升，這是關鍵。」唐斯還說，「這些傢伙都非常特別，都很有天賦且很努力。」
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