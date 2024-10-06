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NBA／休賽季加強投射能力 庫明加自認最適合打小前鋒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
庫明加面臨關鍵合約年，期盼能更上層樓。 路透社
庫明加面臨關鍵合約年，期盼能更上層樓。 路透社

進入關鍵合約年的庫明加（Jonathan Kuminga），其新賽季的表現不僅會牽動個人未來合約，更會大幅影響勇士新賽季能夠走多遠。而對庫明加來說，如何定位他的角色，特別是像勇士這般小球隊型，很可能也攸關他在球技面會有多大的突破。

近日接受採訪時，庫明加透露自己對於打大前鋒是抱持開放態度，但他也坦言自己最好的位置還是小前鋒。

「我知道我就是一名小前鋒，我能做得到在這個位置上發揮高水準，」庫明加說，「不過展望未來，這一切都取決於球隊希望我做什麼，無論是打小前鋒或是其他位置。我從來沒有把自己定義為一個小前鋒。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）過往曾提到，庫明加現階段仍比較像是大前鋒，而非傳統定義下的小前鋒。若要有所突破，首當其衝的還是外線投射能力。

倘若讓庫明加扛3號，搭配到格林、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、魯尼（Kevon Looney）等非拉開空間型的長人，反而可能會卡死場上空間，現階段仍需要繼續嘗試。另一種就是讓他與格林搭配前場4、5號，但在隊型和使用靈活度上還有待商榷。

如同柯爾的期待，庫明加表示自己在休賽季期間一直苦練投籃，期盼能夠增加進攻武器和更多威脅性。「我正努力提升接球投籃的命中率。這會幫助到整個球隊，更好去拉開空間。」庫明加說。

「我期待有一個很棒的賽季。整個夏天我都在努力訓練，我知道我能帶來什麼。我很期待新賽季的到來。」

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