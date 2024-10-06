NBA／無懼媒體炒作雙探花競合關係 布朗：團隊優先大於個人

衛冕冠軍塞爾蒂克和更前一年的總冠軍金塊在阿布達比進行了季前熱身賽，甫贏得FMVP的布朗（Jaylen Brown），不忘小小展示一下「學霸」能力，賽前特別用阿拉伯語向現場所有球迷致謝，也拉近了彼此距離。

「我在這個夏天學了很多詞語，希望能與人們產生一些聯繫。」布朗說道。

Jaylen Brown addresses the Abu Dhabi crowd in Arabic 🗣️ ☘️@FCHWPO pic.twitter.com/XAtHO4KmtH — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 2024年10月4日

布朗在比賽中拿下8分，泰托姆（Jayson Tatum）獲得12分6籃板5助攻；替補悍將普里查德（Payton Pritchard）則是展現絕佳狀態，命中6記三分球獨拿21分，幫助綠衫軍以4分之差險勝。

約柯奇（Nikola Jokic）小試身手得到14分8籃板，甫加盟的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿下12分8助攻4籃板。

對於布朗來說，有關他與泰托姆之間的競合關係，一直都是外界繞不開的話題，但他表示，雖然媒體喜歡這樣的選擇題，但他認為就整個塞爾蒂克來說，團隊依然是超越個人，放在第一位。

「我們明白這是媒體安排出的選擇題，但籃球是五對五的運動，我們需要所有隊友來幫助我們成為我們自己。我認為我們已經取得了很多成就，但擁有優秀的隊友才能夠幫助我們取得更大的成就。」布朗說。

2024 WORLD CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/31HoRn2LOd — Boston Celtics (@celtics) 2024年6月18日

上個賽季布朗是第3次與泰托姆一同進入明星賽，更重要的是，兩人歷經多年的挫敗與批判之後，終於率領這支傳統勁旅重返榮耀，布朗更是一舉囊括東區冠軍賽MVP和FMVP兩大殊榮。當然，好事之徒就會把目光放在看似落寞的泰托姆身上，希望又一次激盪雙槍之間的競爭火花。

「我知道外界喜歡在宣傳報導中突顯雙人組合或個人的表現，但我喜歡成為團隊中的一員，一同提升整個團隊能力，因為這也有助於我成為我自己。」布朗說。

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