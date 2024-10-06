快訊

聯電證實遭駭！公司重訊回應：網站恢復運作、無資料外洩

雨區擴大！13縣市大雨特報「雷雨炸2地」 宜蘭山區暴雨國家警報響

熱帶低壓生成！估周三升級颱風「百里嘉」 移動路徑、對台影響曝光

NBA／無懼媒體炒作雙探花競合關係 布朗：團隊優先大於個人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗勇奪FMVP。 路透社
布朗勇奪FMVP。 路透社

衛冕冠軍塞爾蒂克和更前一年的總冠軍金塊在阿布達比進行了季前熱身賽，甫贏得FMVP的布朗（Jaylen Brown），不忘小小展示一下「學霸」能力，賽前特別用阿拉伯語向現場所有球迷致謝，也拉近了彼此距離。

「我在這個夏天學了很多詞語，希望能與人們產生一些聯繫。」布朗說道。

布朗在比賽中拿下8分，泰托姆（Jayson Tatum）獲得12分6籃板5助攻；替補悍將普里查德（Payton Pritchard）則是展現絕佳狀態，命中6記三分球獨拿21分，幫助綠衫軍以4分之差險勝。

約柯奇（Nikola Jokic）小試身手得到14分8籃板，甫加盟的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿下12分8助攻4籃板。

對於布朗來說，有關他與泰托姆之間的競合關係，一直都是外界繞不開的話題，但他表示，雖然媒體喜歡這樣的選擇題，但他認為就整個塞爾蒂克來說，團隊依然是超越個人，放在第一位。

「我們明白這是媒體安排出的選擇題，但籃球是五對五的運動，我們需要所有隊友來幫助我們成為我們自己。我認為我們已經取得了很多成就，但擁有優秀的隊友才能夠幫助我們取得更大的成就。」布朗說。

上個賽季布朗是第3次與泰托姆一同進入明星賽，更重要的是，兩人歷經多年的挫敗與批判之後，終於率領這支傳統勁旅重返榮耀，布朗更是一舉囊括東區冠軍賽MVP和FMVP兩大殊榮。當然，好事之徒就會把目光放在看似落寞的泰托姆身上，希望又一次激盪雙槍之間的競爭火花。

「我知道外界喜歡在宣傳報導中突顯雙人組合或個人的表現，但我喜歡成為團隊中的一員，一同提升整個團隊能力，因為這也有助於我成為我自己。」布朗說。

相關新聞

NBA／休賽季加強投射能力 庫明加自認最適合打小前鋒

進入關鍵合約年的庫明加（Jonathan Kuminga），其新賽季的表現不僅會牽動個人未來合約，更會大幅影響勇士新賽季能夠走多遠。而對庫明加來說，如何定位他的角色，特別是像勇士這般小球隊型，很可能也

NBA／無懼媒體炒作雙探花競合關係 布朗：團隊優先大於個人

衛冕冠軍塞爾蒂克和更前一年的總冠軍金塊在阿布達比進行了季前熱身賽，甫贏得FMVP的布朗（Jaylen Brown），不忘小小展示一下「學霸」能力，賽前特別用阿拉伯語向現場所有球迷致謝，也拉近了彼此距離

NBA／射手小將上演逆轉絕殺秀 勇士主帥：很高興能擁有他

勇士今天在夏威夷檀香山與快艇展開熱身賽之旅，選秀會上從雷霆交易過來的後衛華特斯（Lindy Waters III），在比賽最後時刻展現大心臟，接獲傳球轟進絕殺三分球，幫助勇士以91比90逆轉勝。

NBA／父親過世後再傳身體不適 維金斯確定缺陣勇士首場熱身賽

NBA熱身賽正式拉開序幕，不過勇士側翼悍將維金斯（Andrew Wiggins）卻因身體不適，恐怕無法順利參加首戰。 維金斯在2019~20賽季從灰狼轉戰勇士，並在2022年幫助球隊得到總冠軍。

NBA／湯普森出走誰會成為柯瑞新搭檔？外媒猜測可能是這3人

NBA即將展開新賽季，勇士「浪花兄弟」今夏拆夥後，當家柯瑞（Stephen Curry）後場新搭檔也即將出爐。外媒《Sportskeeda》近日就列出3位可能人選，分別是神射手希爾德（Buddy Hi

NBA／父子同場再等等！ 布朗尼2分3阻攻 湖人熱身賽慘敗灰狼

NBA熱身賽今天拉開序幕，湖人與灰狼對決能不能見到「父子聯手」備受外界關注。可惜答案並不如球迷期待，詹姆斯（LeBron James）未出陣，而布朗尼（Bronny James）雖然有上場，但6投1中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。